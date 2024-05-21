Роналду попал в заявку на 6-е Евро — это рекорд
Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.
Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.
По количеству участий Роналду вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, на счету которого 5 чемпионатов Европы. При этом Кришитану играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец — на трех из пяти.
Впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии в финале уступила Греции (0:1).
В 2016 Криштиану стал победителем турнира.
Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за “Аль-Наср”. Не основываемся на том, где играют футболисты».