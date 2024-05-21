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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду попал в заявку на 6-е Евро — это рекорд

Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.

Роналду попал в заявку на 6-е Евро — это рекорд | Источник: Sports.Ru

По количеству участий Роналду вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, на счету которого 5 чемпионатов Европы. При этом Кришитану играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец — на трех из пяти.

Впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии в финале уступила Греции (0:1).

В 2016 Криштиану стал победителем турнира.

Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за “Аль-Наср”. Не основываемся на том, где играют футболисты».

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