Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»

«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом и Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть “Золотой мяч”, нужно брать командные трофеи.

Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].