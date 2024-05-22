Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»
Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной Англии и «Мадрида» кандидатом на «Золотой мяч».
Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной Англии и «Мадрида» кандидатом на «Золотой мяч».
«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом и Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть “Золотой мяч”, нужно брать командные трофеи.
Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].
Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу", — сказал Бэйл в беседе с PA Media.