Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Байер
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Все события
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»

Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной Англии и «Мадрида» кандидатом на «Золотой мяч».

«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом и Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть “Золотой мяч”, нужно брать командные трофеи.

Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].

Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу", — сказал Бэйл в беседе с PA Media.

Читайте также от «Sports»
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
«Только так и выигрывают. Суки московские»
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез
«Факел» получил штраф за заряд фанатов против «Зенита» – и пообещал забанить «провокаторов»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь