Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас» | Источник: Sports.Ru

— Я не могу это так воспринимать, просто не могу!

[Привезти Месси в Майами] было невероятно. И я все еще не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то обращается ко мне и говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это понимаете?».