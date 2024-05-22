Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас»
— Каково это — быть боссом Месси?
— Каково это — быть боссом Месси?
— Я не могу это так воспринимать, просто не могу!
[Привезти Месси в Майами] было невероятно. И я все еще не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то обращается ко мне и говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это понимаете?».
Это и вправду нереально — говорить, что у нас есть, вероятно, величайший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет в Майами, в МЛС, — сказал Бекхэм в подкасте Smartless.