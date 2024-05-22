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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас»

— Каково это — быть боссом Месси?

Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас» | Источник: Sports.Ru

— Я не могу это так воспринимать, просто не могу!

[Привезти Месси в Майами] было невероятно. И я все еще не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то обращается ко мне и говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это понимаете?».

Это и вправду нереально — говорить, что у нас есть, вероятно, величайший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет в Майами, в МЛС, — сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

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