Павел Мамаев подал в суд иск на свою бывшую супругу

В электронной базе указывается о регистрации искового заявления Мамаева о взыскании неосновательного обогащения со своей экс-супруги. Отметим, что ранее бывшая жена футболиста в своих соцсетях сообщила, что Мамаев направил досудебную претензию о взыскании с неё суммы в размере ₽ 10,2 млн.
Напомним, осенью 2023 года в СМИ появились сообщения, что у футболиста имеется долг по алиментам на их общую с Аланой Мамаевой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.
В своей игровой карьере 34-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.