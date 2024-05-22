Павел Мамаев подал в суд иск на свою бывшую супругу | Источник: Чемпионат.com

В электронной базе указывается о регистрации искового заявления Мамаева о взыскании неосновательного обогащения со своей экс-супруги. Отметим, что ранее бывшая жена футболиста в своих соцсетях сообщила, что Мамаев направил досудебную претензию о взыскании с неё суммы в размере ₽ 10,2 млн.

Напомним, осенью 2023 года в СМИ появились сообщения, что у футболиста имеется долг по алиментам на их общую с Аланой Мамаевой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.