Роналдо — лучший бразилец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Роналдиньо — 2-й, Неймар — 9-й, Винисиус — 11-й
Выступавший за «Реал», «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.
Выступавший за «Реал», «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.
В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:
1. Роналдо.
2. Роналдиньо.
3. Ривалдо.
4. Кака.
5. Дани Алвес.
6. Марсело.
7. Роберто Карлос.
8. Кафу.
9. Неймар.
10. Ромарио.
11. Винисиус Жуниор.
12. Бебето.
13. Карека.
14. Каземиро.
15. Жозе Альтафини.
16. Тиаго Силва.