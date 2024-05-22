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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналдо — лучший бразилец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Роналдиньо — 2-й, Неймар — 9-й, Винисиус — 11-й

Выступавший за «Реал», «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.

В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:

1. Роналдо.

2. Роналдиньо.

3. Ривалдо.

4. Кака.

5. Дани Алвес.

6. Марсело.

7. Роберто Карлос.

8. Кафу.

9. Неймар.

10. Ромарио.

11. Винисиус Жуниор.

12. Бебето.

13. Карека.

14. Каземиро.

15. Жозе Альтафини.

16. Тиаго Силва.

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