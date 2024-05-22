«Дзюба — топ-футболист для “Локо”. У него есть качества, которых нет ни у кого в РПЛ. Когда в Артема верят, он готов горы свернуть». Орлов о форварде | Источник:

— Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба — это топ-футболист для «Локомотива». Несмотря на возраст, у него есть определенные качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой — Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артемом.

Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил — это определенные нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, чтобы ты забивал, например, по 20 мячей. Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артема, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год — он их не растеряет.