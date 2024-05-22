«Месси в пиковом возрасте, Роналду — для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду
— Кто импонирует из футболистов: Холанд, Мбаппе, Месси, Роналду?
— Кто импонирует из футболистов: Холанд, Мбаппе, Месси, Роналду?
— Тяжело сказать. Это такой же ответ как про Овечкина и Мэттьюса: Роналду и Месси долго уже на высоком уровне держатся, а Холанд и Мбаппе тоже показывают уровень, но это не тот срок, чтобы их сравнивать.
— А если выбирать между ними?
— В команду? Наверное, Месси в его пиковом возрасте.
Вопрос еще в том, для каких целей? Месси, мне кажется, всю игру, а Роналду для каких-то ключевых моментов, где-то забить, быть на острие. Месси то же самое может.
— Месси больше склонен создавать моменты…
— Роналду завершит этот момент, а вот Месси может создать, — сказал защитник «Ак Барса».