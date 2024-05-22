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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Месси в пиковом возрасте, Роналду — для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду

— Кто импонирует из футболистов: Холанд, Мбаппе, Месси, Роналду?

«Месси в пиковом возрасте, Роналду — для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду | Источник: Sports.Ru

— Тяжело сказать. Это такой же ответ как про Овечкина и Мэттьюса: Роналду и Месси долго уже на высоком уровне держатся, а Холанд и Мбаппе тоже показывают уровень, но это не тот срок, чтобы их сравнивать.

— А если выбирать между ними?

— В команду? Наверное, Месси в его пиковом возрасте.

Вопрос еще в том, для каких целей? Месси, мне кажется, всю игру, а Роналду для каких-то ключевых моментов, где-то забить, быть на острие. Месси то же самое может.

— Месси больше склонен создавать моменты…

— Роналду завершит этот момент, а вот Месси может создать, — сказал защитник «Ак Барса».

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