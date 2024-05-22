Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Одно дело, когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое — когда 2−3 раза. Доннарумма тоже ошибается, идеальных не бывает, кроме Месси» | Источник:

— Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и еще вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.

— А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» — чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание. Понятно, что спрос будет другой, но одно дело, когда тебе по тридцать раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе два-три раза бьют по воротам.