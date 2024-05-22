Месси был готов отказаться от компенсации от УЕФА в период пандемии, если бы союз не смог помочь всем нуждающимся игрокам. Фонд, о котором велись переговоры, не был создан (El Español)

Рубиалес обещал выделить 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков, и попросил Лионеля и Жерара подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности.

El Español уточняет, что речь шла о создании специального фонда на время пандемии. Источники в УЕФА и RFEF сообщили, что во время переговоров с Чеферином Месси подчеркнул, что финансовую помощь благодаря этому фонду в первую очередь должны получить самые нуждающиеся игроки. Он заявил, что предпочтет не получать компенсацию, если союзу не хватит денег, чтобы помочь всем футболистам.

Отмечается, что создание такого фонда было бы законным. Так, в феврале 2022 года ФИФА и FIFPro договорились создать Фонд поддержки футболистов (FIFA FFP) для оказания финансовой помощи тем игрокам, чьи клубы не могут выполнять контрактные обязательства.

Однако фонд, о котором говорили Месси, Пике, Рубиалес и Чеферин, так и не был создан. Футболисты продолжили самостоятельно договариваться с клубами об отсрочке части выплат.

Экс-глава RFEF заявил, что слухи про намерение перенаправить денежные потоки от УЕФА — об этом сообщала газета The Objective — является невероятной«манипуляцией», но отказался давать дальнейшие комментарии.