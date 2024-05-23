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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хоккеист «Динамо» Михеев: «После ухода Роналду и Месси из европейского футбола не так интересно смотреть. “Реал” стал сплоченной командой, до этого тащил отдельный игрок»

— За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов?

Хоккеист «Динамо» Михеев: «После ухода Роналду и Месси из европейского футбола не так интересно смотреть. “Реал” стал сплоченной командой, до этого тащил отдельный игрок» | Источник: Sports.Ru

— Я буду топить за «Реал».

— Как тебе Беллингем? Машина?

— Сейчас мне сложно следить за футболом, потому что ничего не показывают. Смотрел только Лигу чемпионов в последнее время, но могу сказать, что Беллингем — достаточно сильный игрок.

Вообще после ухода Роналду и Месси из европейского футбола стало не так интересно смотреть.

Зато «Реал» стал более сплоченной командой, потому что до этого клуб тащил какой-то отдельный игрок. Сейчас же забивают все. Определенно это заслуга Анчелотти.

— Кто из европейского футбола тебе импонирует?

— Холанд и Мбаппе.

— Холанда называют финишером. Или же он умеет создавать моменты, как условный Месси?

— Таких, как Месси, больше нет. Я думаю, что Холанд — невероятный финишер.

— А про Мбаппе говорят, что он бегунок.

— Он сильно рисует защитников, умеет убирать их в центр с левого фланга. Не думаю, что он просто бегунок.

Если он все-таки перейдет в «Мадрид», то будет интересно посмотреть на него в этой команде, — сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.

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