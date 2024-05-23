Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В “Арсенале” вся команда от смеха падала» | Источник: Sports.Ru

— Артем был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала.

Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?

— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнерам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много.