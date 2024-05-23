Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
23 мая, источник: Sports.Ru

Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В “Арсенале” вся команда от смеха падала»

— Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артемом?

Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В “Арсенале” вся команда от смеха падала» | Источник: Sports.Ru

— Артем был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала.

Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?

— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнерам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много.

Пожалуй, Артем — самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, — сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».

Читайте также от «Sports»
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
«Только так и выигрывают. Суки московские»
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез
«Факел» получил штраф за заряд фанатов против «Зенита» – и пообещал забанить «провокаторов»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь