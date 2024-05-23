Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В “Арсенале” вся команда от смеха падала»

— Артем был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала.
Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.
— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнерам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много.
Пожалуй, Артем — самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, — сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».