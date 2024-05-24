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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси, Бускетс и Суарес не поедут на матч в Ванкувер. У игроков «Интер Майами» нет травм, им дали отдохнуть

26 мая «Интер Майами» проведет игру 15-го тур МЛС против «Ванкувера».

Месси, Бускетс и Суарес не поедут на матч в Ванкувер. У игроков «Интер Майами» нет травм, им дали отдохнуть | Источник: Sports.Ru

На выездной матч не отправятся футболисты команды Лионель Месси, Луис Суарес и Серджи Бускетс.

При этом пропуск матча не связан с травмами.

Игрокам предоставили отдых, поскольку на следующей неделе «Интер Майами» предстоит провести два домашних матча — 30 мая против «Атланты», 2 июня — против «Сент-Луиса».

«Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 15 матчах.

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