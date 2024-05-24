«Ванкувер» даст скидку 50% на еду на фоне отсутствия Месси, Бускетса и Суареса в игре с «Интер Майами»: «Понимаем, что будет много разочарованных фанатов» | Источник: Sports.Ru

На этом фоне «Ванкувер Уайткэпс» опубликовал заявление, потому что на предстоящей игры ожидалась рекордная для клуба посещаемость — 55 тысяч зрителей.

"Мы не получили официальной информации о доступности Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серджи Бускетса, но понимаем, что они не поедут на этот матч.

К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с нашими болельщиками.

Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки соперничали с лучшими игроками нашего соперника, а встреча с футболистами высочайшего уровня была особенно интересной для нашей команды.

Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов. Мы все еще стремимся сделать это событие особенным для каждого.

По-прежнему будет невероятная атмосфера и праздник футбола для нашего города. У нас замечательные болельщики, хорошая команда«, — сказал генеральный директор “Ванкувера” Аксель Шустер.

«Ванкувер» предоставит на этот матч всю еду и напитки на стадионе со скидкой 50 процентов.