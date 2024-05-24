Флорес об увольнении Хави: «Как же плохо “Барса” относится к своим легендам. Просто ужасная полоса — с Куманом, Месси, Хави»
Сегодня «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера по окончании сезона.
Сегодня «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера по окончании сезона.
«Я не должен этого говорить… Но как же плохо “Барселона” относится к своим легендам.
Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются.
Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.
Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам«, — сказал главный тренер “Севильи” Кике Санчес Флорес.
Отметим, что Кике — воспитанник «Реал Мадрид», он также работал тренером в молодежном секторе клуба и возглавлял «Атлетико».