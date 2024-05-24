Флорес об увольнении Хави: «Как же плохо “Барса” относится к своим легендам. Просто ужасная полоса — с Куманом, Месси, Хави» | Источник: Sports.Ru

«Я не должен этого говорить… Но как же плохо “Барселона” относится к своим легендам.

Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются.

Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам«, — сказал главный тренер “Севильи” Кике Санчес Флорес.