Глава ДНР Пушилин: ряд бизнесменов готовы проспонсировать развитие донецкого «Шахтёра»

— У нас будут проведены ещё ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, Алексею Юрьевичу Никонорову (руководитель Администрации Главы ДНР) я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость. Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства.



Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом Российской Федерации, Донбассу нужен настоящий «Шахтёр», местный «Шахтёр», — приводит слова Пушилина ТАСС.