«Народная команда» после установки Карреры одержала первую победу в Медиалиге
«Народная команда» одержала первую победу в сезоне Медиалиги. Красно-белые сыграли вничью с ФК «Матч» (2:2) и выиграли в серии буллиталити (1:0).
Спартак
«Народная команда» одержала первую победу в сезоне Медиалиги. Красно-белые сыграли вничью с ФК «Матч» (2:2) и выиграли в серии буллиталити (1:0).
Примечательно, что после первого тайма «Народная команда» уступала в счете 0:2. В перерыве в раздевалку зашел бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и дал установку на второй тайм. После перерыва красно-белые сравняли счет и взяли первые очки в сезоне.
По ходу матча в составе «Народной команды» по голу забили Андрей Косоруков и Александр Степанов, а победу принес Илья Ухтияров.