«Народная команда» после установки Карреры одержала первую победу в Медиалиге

Примечательно, что после первого тайма «Народная команда» уступала в счете 0:2. В перерыве в раздевалку зашел бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и дал установку на второй тайм. После перерыва красно-белые сравняли счет и взяли первые очки в сезоне.