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14:12 (мск), источник: Sport24

«Народная команда» после установки Карреры одержала первую победу в Медиалиге

«Народная команда» одержала первую победу в сезоне Медиалиги. Красно-белые сыграли вничью с ФК «Матч» (2:2) и выиграли в серии буллиталити (1:0).

Спартак
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Примечательно, что после первого тайма «Народная команда» уступала в счете 0:2. В перерыве в раздевалку зашел бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и дал установку на второй тайм. После перерыва красно-белые сравняли счет и взяли первые очки в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу матча в составе «Народной команды» по голу забили Андрей Косоруков и Александр Степанов, а победу принес Илья Ухтияров.

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