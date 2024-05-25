Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Ростов
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Динамо
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Сочи
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Факел
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Спартак
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Альмерия
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Первая лига
13:00
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
13:00
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
13:00
Родина
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
13:00
Шинник
Арсенал
Футбол. Первая лига
13:00
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
Сокол
Футбол. Первая лига
13:00
Волгарь
Кубань
Футбол. Первая лига
13:00
Ленинградец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Тюмень
Все события
16:02 (мск), источник: РБК

Уэйн Руни возглавил команду из второго английского дивизиона

Бывший футболист сборной Англии стал новым тренером «Плимут Аргайл», который выступает в Чемпионшипе.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Срок контракта с 38-летним специалистом не уточняется.

«Плимут Аргайл» выступает в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола), нынешний сезон команда завершила на 21-м месте.

Последним местом работы Руни был «Бирмингем», из которого его уволили в январе.

До этого Руни возглавлял клуб североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед» и английский «Дерби Каунти».

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В сборной Англии он является вторым лучшим бомбардиром в истории (53 гола), а по количеству проведенных матчей (120) уступает только Питеру Шилтону (125). Карьеру Руни завершил в январе 2021 года.

Читайте также от «РБК»
Путин раскрыл позицию России по легитимности Зеленского
Зеленский рассказал, когда на переговоры о мире позовут Россию
Что Путин поручил сделать с 10 регионами России
В небе над югом России заметили неопознанный объект
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь