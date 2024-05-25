Уэйн Руни возглавил команду из второго английского дивизиона

Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Срок контракта с 38-летним специалистом не уточняется.

«Плимут Аргайл» выступает в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола), нынешний сезон команда завершила на 21-м месте.

Последним местом работы Руни был «Бирмингем», из которого его уволили в январе.

До этого Руни возглавлял клуб североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед» и английский «Дерби Каунти».