Уэйн Руни возглавил команду из второго английского дивизиона
Бывший футболист сборной Англии стал новым тренером «Плимут Аргайл», который выступает в Чемпионшипе.
Бывший футболист сборной Англии стал новым тренером «Плимут Аргайл», который выступает в Чемпионшипе.
Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Срок контракта с 38-летним специалистом не уточняется.
«Плимут Аргайл» выступает в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола), нынешний сезон команда завершила на 21-м месте.
Последним местом работы Руни был «Бирмингем», из которого его уволили в январе.
До этого Руни возглавлял клуб североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед» и английский «Дерби Каунти».
В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В сборной Англии он является вторым лучшим бомбардиром в истории (53 гола), а по количеству проведенных матчей (120) уступает только Питеру Шилтону (125). Карьеру Руни завершил в январе 2021 года.