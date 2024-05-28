Ведущая «Матч ТВ» выполнила желание Мостового после проигранного спора: «Ей было сложно»

«Олеся Серегина выполнила мое желание. Загадал ей пробежать марафон в одной из моих маек. Она выбрала черную, с моей фамилией и моим номером. Все выполнила, пробежала — полностью доволен выполнением моего желания. Но ей было сложно бежать эти десять километров. Тем более, в черной майке — было жарко.



Олеся молодец! Теперь я, как интеллигентный человек, должен дать ей отыграться. Серегина должна со мной еще поспорить и попробовать у меня выиграть. Женщинам, а тем более девушкам, всегда даю такую возможность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.