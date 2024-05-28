Бузова унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова на публичном мероприятии
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии Winline Герои РПЛ иронично пошутила над своим бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии Winline Герои РПЛ иронично пошутила над своим бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.
На футбольной премии, где Ольга вручала статуэтку «Самому медийному футболисту», со сцены она произнесла следующее:
«Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой — самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру, и при этом остаться медийным».
Победителем премии «Самый медийный футболист стал» защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян. Бузова в своей речи подчеркнула, что Наир Тикнизян не из таких, как Дмитрий Тарасов.