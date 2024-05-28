Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Все события
12:25 (мск), источник: Sport24

Бузова унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова на публичном мероприятии

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии Winline Герои РПЛ иронично пошутила над своим бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бузова унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова на публичном мероприятии | Источник: Sport24

На футбольной премии, где Ольга вручала статуэтку «Самому медийному футболисту», со сцены она произнесла следующее:

«Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой — самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру, и при этом остаться медийным».

Победителем премии «Самый медийный футболист стал» защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян. Бузова в своей речи подчеркнула, что Наир Тикнизян не из таких, как Дмитрий Тарасов.

Читайте также от «Sport24»
«Попка выше всяких похвал». Алина Загитова выложила горячее фото в бикини в свой день рождения, показав себя сзади
MISS MAXIM узнала об измене, когда относила вещи в стирку: «До сих пор трясет»
«Нашла свое старое фото. Мне здесь лет 16». Узнали?
«Редкий мужчина не падает к ее ногам». Виктория Лопырева наглядно ответила, сколько раз ей делали предложение
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь