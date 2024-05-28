Бузова унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова на публичном мероприятии

«Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой — самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру, и при этом остаться медийным».