Винисиус про Siuuuu от Роналду: «Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе»
— Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?
— Без сомнения, Siuuuu в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе.
Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками, — сказал вингер «Реала».
Теперь мы видели все — фирменное празднование Криштиану Роналду Siuuu исполнили у жерла вулкана???
Культовое празднование Роналду. Придумано на выезде «Реала» в Штаты, его копировали Мбаппе и Неймар.