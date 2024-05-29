Винисиус про «Siuuuu» от Роналду: «Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе» | Источник: Sports.Ru

— Без сомнения, Siuuuu в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе.

Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками, — сказал вингер «Реала».

Теперь мы видели все — фирменное празднование Криштиану Роналду Siuuu исполнили у жерла вулкана???