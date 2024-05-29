Мурад Мусаев останется главным тренером ФК «Краснодар» до мая 2026 года

Предыдущий контракт ФК «Краснодар» с Мурадом Мусаевым действовал до конца футбольного сезона 2023/24. Новый контракт написан на 2 года — до 31 мая 2026 года.

— Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля «Краснодара» (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича «черно-зеленые» выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне 2023/24 завоевали серебряные медали Мир РПЛ, — уточнили в пресс-службе футбольного клуба.