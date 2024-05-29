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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет — играть в России»

«Локомотив» сегодня объявил об уходе Дзюбы.

Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет — играть в России» | Источник: Sports.Ru

"Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.

Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.

Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артема — играть в России", — сказал представитель игрока Леонид Гольдман.

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