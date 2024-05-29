Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет — играть в России» | Источник:

"Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.

Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.