Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет — играть в России»
«Локомотив» сегодня объявил об уходе Дзюбы.
«Локомотив» сегодня объявил об уходе Дзюбы.
"Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.
Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.
Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артема — играть в России", — сказал представитель игрока Леонид Гольдман.