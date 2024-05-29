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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings)

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего из клуба.

Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings) | Источник: Sports.Ru

По информации Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют «Пари НН», «Химки» и еще один клуб РПЛ. Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с нижегородской командой, если она останется в высшем дивизионе.

Клубы уже связывались со стороной игрока, но пока не предпринимали конкретных шагов. Дзюба примет решение о своем будущем в ближайшее время.

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