Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings) | Источник:

По информации Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют «Пари НН», «Химки» и еще один клуб РПЛ. Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с нижегородской командой, если она останется в высшем дивизионе.