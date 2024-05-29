Бузова об уходе Дзюбы из «Локо»: «Артем — бесспорная легенда нашего футбола, его с огромным удовольствием заберет любой клуб. Такие профи должны играть как можно дольше» | Источник:

"Артем уже бесспорная легенда нашего футбола. Он сделал для него очень много. Я уверена, что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб.

Он не только суперзвезда футбола, но и шикарный футболист с огромным количеством наград. Я считаю, что такие профи, как Тема, должны играть как можно дольше", — сказала поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова.