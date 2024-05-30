«Пари НН» заинтересован в подписании Дзюбы

В среду «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта.

«Артем Дзюба может оказаться в Нижнем Новгороде. Об этом, о желании пригласить нашего легендарного форварда говорил мне Давид Мелик‑Гусейнов, генеральный директор клуба. Посмотрим, будет или не будет», — сказал Аксенов в эфире «Матч ТВ».