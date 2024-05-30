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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Пари НН» заинтересован в подписании Дзюбы

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов.

«Пари НН» заинтересован в подписании Дзюбы | Источник: Sports.Ru

В среду «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта.

«Артем Дзюба может оказаться в Нижнем Новгороде. Об этом, о желании пригласить нашего легендарного форварда говорил мне Давид Мелик‑Гусейнов, генеральный директор клуба. Посмотрим, будет или не будет», — сказал Аксенов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дзюба готов рассмотреть переход в «Пари НН», если команда останется в высшем дивизионе.

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