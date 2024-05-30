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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси забил впервые за 3 игры, «Интер Майами» проиграл впервые за 9 матчей

8-матчевая беспроигрышная серия «Интер Майами» прервалась.

Месси забил впервые за 3 игры, «Интер Майами» проиграл впервые за 9 матчей | Источник: Sports.Ru

Сегодня клуб из Флориды уступил дома «Атланта Юнайтед» (1:3) в рамках МЛС.

В составе «Интер Майами» гол на счету Лионеля Месси, форвард совершил результативное действие впервые за три матча.

Всего в 14 играх сезона во всех турнирах на счету 36-летнего аргентинца 13 мячей и 11 ассистов. Подробнее его статистика — здесь.

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