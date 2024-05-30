Футболист ФК «Ростов» будет играть за сборную Египта. Об этом сообщили на официальной странице «желто-синих» в социальных сетях 29 мая.

19-летний спортсмен поедет на сборы, которые пройдут с 1 по 11 июня в рамках подготовки к Олимпийским играм этого года в Париже. Эяд Эль-Аскалани будет готовиться к предстоящим матчам с футбольным клубом «Кот-д'Ивуар», которые запланированы на 7 и 11 июня.