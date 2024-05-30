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09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Футболист ФК «Ростов» будет играть за сборную Египта

Защитник «Ростова» отправится играть за сборную Египта.

Источник: БЕЛТА

Футболист ФК «Ростов» будет играть за сборную Египта. Об этом сообщили на официальной странице «желто-синих» в социальных сетях 29 мая.

19-летний спортсмен поедет на сборы, которые пройдут с 1 по 11 июня в рамках подготовки к Олимпийским играм этого года в Париже. Эяд Эль-Аскалани будет готовиться к предстоящим матчам с футбольным клубом «Кот-д'Ивуар», которые запланированы на 7 и 11 июня.

Отметим, что защитник является воспитанником «Исмаили». В составе команды он провел десять матчей в текущем сезоне.

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