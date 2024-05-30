Футболист ФК «Ростов» будет играть за сборную Египта
Защитник «Ростова» отправится играть за сборную Египта.
Защитник «Ростова» отправится играть за сборную Египта.
Футболист ФК «Ростов» будет играть за сборную Египта. Об этом сообщили на официальной странице «желто-синих» в социальных сетях 29 мая.
19-летний спортсмен поедет на сборы, которые пройдут с 1 по 11 июня в рамках подготовки к Олимпийским играм этого года в Париже. Эяд Эль-Аскалани будет готовиться к предстоящим матчам с футбольным клубом «Кот-д'Ивуар», которые запланированы на 7 и 11 июня.
Отметим, что защитник является воспитанником «Исмаили». В составе команды он провел десять матчей в текущем сезоне.