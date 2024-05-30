Тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко покинул свой пост

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти 2 года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — заявил президент клуба Григорий Иванов.

ФК «Урал» потерпел поражение в первой игре за сохранение прописки в Премьер-лиге. Домашний матч с «Акроном» из Тольятти завершился со счетом 0:2, ответная игра ждет «Урал» уже 1 июня в Тольятти. По ее итогам екатеринбургский клуб рискует вылететь в Первую лигу.