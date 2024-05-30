Овечкин о развязке РПЛ: «Было обидно за “Динамо” и за болельщиков. Все было в руках ребят, но опять чуть-чуть не хватило» | Источник: Sports.Ru

— Ты смотрел матч «Краснодар» — «Динамо»?

— Конечно, смотрел, очень переживал. Жалко, что не выиграли.

Было обидно за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт. Будем надеяться на следующий год.

— Как думаешь, это был поступательный сезон для «Динамо» или собралась золотая команда, которую надо будет перестраивать?

— Все было в руках самих ребят. Все переживали, все нервничали, но опять чуть-чуть не хватило.

— Паршивлюк нервничал больше всех?