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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о развязке РПЛ: «Было обидно за “Динамо” и за болельщиков. Все было в руках ребят, но опять чуть-чуть не хватило»

В последнем туре «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и опустилось с первого места на третье. Чемпионом стал «Зенит».

Овечкин о развязке РПЛ: «Было обидно за “Динамо” и за болельщиков. Все было в руках ребят, но опять чуть-чуть не хватило» | Источник: Sports.Ru

— Ты смотрел матч «Краснодар» — «Динамо»?

— Конечно, смотрел, очень переживал. Жалко, что не выиграли.

Было обидно за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт. Будем надеяться на следующий год.

— Как думаешь, это был поступательный сезон для «Динамо» или собралась золотая команда, которую надо будет перестраивать?

— Все было в руках самих ребят. Все переживали, все нервничали, но опять чуть-чуть не хватило.

— Паршивлюк нервничал больше всех?

— Думаю, там все нервничали и болельщики тоже. Мы смотрели в баре, там было много людей с шарфами, и все расстроились после того, как не удалось выиграть чемпионство, — сказал воспитанник школы «Динамо», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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