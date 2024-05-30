Знаменитый футболист СССР потратил 100 своих зарплат за две недели! Вот как это ему удалось
При этом он не покупал машину или квартиру!
При этом он не покупал машину или квартиру!
Во времена СССР футболисты, хоть и добивались величайших побед, но получали сравнительно небольшие деньги. Как правило, игроки Высшей лиги зарабатывали ненамного больше средней зарплаты в стране (в 1,5 или максимум в два раза).
Однако это не мешало им кутить по-королевски. Звезды советского футбола ездили на люксовых автомобилях, хорошо одевались и устраивали веселые вечеринки.
Особенно в этом отношении в свое время отличился легендарный нападающий донецкого «Шахтера» Владимир Роговский. Он отыграл в этом клубе почти всю свою карьеру (с 1975 по 1982-й), взял с «Шахтером» Кубок СССР, дважды — серебро чемпионата, а также бронзу и еще раз попал в список 33 лучших футболистов сезона.
Роговский был незаменимым игроком основы. Но, как и все получал сравнительно немного. Вот, как обстояли дела с выплатами в «Шахтере» 70-х.
«За хороший результат в сезоне на команду выделялось пять машин, и мы их по очереди распределяли. Машины покупали на свои. Квартиры обком партии давал. А больше у футболистов ничего и не было. Зарплата у главного тренера и игрока основного состава — 140 рублей, в дубле — 110. Да, еще в институт помогали поступить. Вот, собственно, и все. Ну, одевались еще хорошо», — вспоминал начальник команды Михаил Калинин.
«Сегодня трудно в это поверить, но питание для футболистов было рассчитано на 250 дней — по пять рублей в сутки. Лимит закончился, а игры еще продолжаются. Как быть? Приходилось писать письмо в обком профсоюзов с просьбой продлить игрокам питание на 10 дней, к примеру. По этому вопросу даже собирали президиум, обсуждали: можно ли продлить. Пища была простая, но обильная. А вот черная икра в качестве поощрения — по 25 грамм на каждого. Я вам скажу, если бы команде тогда тысяч пять хотя бы перепало, снесли бы все, любого противника!».
Впрочем, однажды Роговскому выпала отличная возможность обогатиться — ему досталась машина в порядке очереди. Владимир хорошенько напрягся, чтобы ее получить, а потом даже на ней заработал.
Однако чуть позже ситуация неожиданно вышла из-под контроля.
«Володе Роговскому в порядке очереди машина досталась. Пришел к ребятам деньги занимать. Купил за 16 тысяч рублей и тут же продал за 30 тысяч. Машина “ушла” мгновенно — люди из Средней Азии у нас, что называется, дежурили. В общем, заработал Роговский, а недели через две опять приходит деньги занимать. Ребята ничего понять не могли», — вспоминал Калинин.
Удивление футболистов понять не сложно. Ведь, получается, что за две недели Роговский потратил минимум 14 тысяч рублей — то есть 100 своих зарплат!
В СССР 70-х надо было хорошо постараться, чтобы так быстро избавиться от такой суммы. Вот, на что он ее потратил.
«Он был женат на артистке драмтеатра, и после спектакля вся труппа к Роговским в гости ходила. Володя их хорошо принимал, радушно, поил дорогим мускатным шампанским. Вот и пропили машину», — рассказывал Калинин.
К счастью, трагедией тот кутеж для Роговского не обернулся. Так что он до конца жизни вспоминал эту историю с улыбкой на лице.
«Я недавно с ним по телефону говорил, спрашиваю: “Ну что, бросил пить?”. Он смеется, и мы эту историю со смехом вспоминаем. Володя у нас, конечно, колоссальный парень», — признавался Калинин в 2008 году.
Богдан Горбунов