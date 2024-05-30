Знаменитый футболист СССР потратил 100 своих зарплат за две недели! Вот как это ему удалось

Во времена СССР футболисты, хоть и добивались величайших побед, но получали сравнительно небольшие деньги. Как правило, игроки Высшей лиги зарабатывали ненамного больше средней зарплаты в стране (в 1,5 или максимум в два раза).

Однако это не мешало им кутить по-королевски. Звезды советского футбола ездили на люксовых автомобилях, хорошо одевались и устраивали веселые вечеринки.

Особенно в этом отношении в свое время отличился легендарный нападающий донецкого «Шахтера» Владимир Роговский. Он отыграл в этом клубе почти всю свою карьеру (с 1975 по 1982-й), взял с «Шахтером» Кубок СССР, дважды — серебро чемпионата, а также бронзу и еще раз попал в список 33 лучших футболистов сезона.

Роговский был незаменимым игроком основы. Но, как и все получал сравнительно немного. Вот, как обстояли дела с выплатами в «Шахтере» 70-х.

«За хороший результат в сезоне на команду выделялось пять машин, и мы их по очереди распределяли. Машины покупали на свои. Квартиры обком партии давал. А больше у футболистов ничего и не было. Зарплата у главного тренера и игрока основного состава — 140 рублей, в дубле — 110. Да, еще в институт помогали поступить. Вот, собственно, и все. Ну, одевались еще хорошо», — вспоминал начальник команды Михаил Калинин.

«Сегодня трудно в это поверить, но питание для футболистов было рассчитано на 250 дней — по пять рублей в сутки. Лимит закончился, а игры еще продолжаются. Как быть? Приходилось писать письмо в обком профсоюзов с просьбой продлить игрокам питание на 10 дней, к примеру. По этому вопросу даже собирали президиум, обсуждали: можно ли продлить. Пища была простая, но обильная. А вот черная икра в качестве поощрения — по 25 грамм на каждого. Я вам скажу, если бы команде тогда тысяч пять хотя бы перепало, снесли бы все, любого противника!».

Впрочем, однажды Роговскому выпала отличная возможность обогатиться — ему досталась машина в порядке очереди. Владимир хорошенько напрягся, чтобы ее получить, а потом даже на ней заработал.

Однако чуть позже ситуация неожиданно вышла из-под контроля.

«Володе Роговскому в порядке очереди машина досталась. Пришел к ребятам деньги занимать. Купил за 16 тысяч рублей и тут же продал за 30 тысяч. Машина “ушла” мгновенно — люди из Средней Азии у нас, что называется, дежурили. В общем, заработал Роговский, а недели через две опять приходит деньги занимать. Ребята ничего понять не могли», — вспоминал Калинин.

Удивление футболистов понять не сложно. Ведь, получается, что за две недели Роговский потратил минимум 14 тысяч рублей — то есть 100 своих зарплат!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241083&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В СССР 70-х надо было хорошо постараться, чтобы так быстро избавиться от такой суммы. Вот, на что он ее потратил.

«Он был женат на артистке драмтеатра, и после спектакля вся труппа к Роговским в гости ходила. Володя их хорошо принимал, радушно, поил дорогим мускатным шампанским. Вот и пропили машину», — рассказывал Калинин.

К счастью, трагедией тот кутеж для Роговского не обернулся. Так что он до конца жизни вспоминал эту историю с улыбкой на лице.

«Я недавно с ним по телефону говорил, спрашиваю: “Ну что, бросил пить?”. Он смеется, и мы эту историю со смехом вспоминаем. Володя у нас, конечно, колоссальный парень», — признавался Калинин в 2008 году.