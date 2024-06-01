Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» в 45 матчах во всех турнирах, где забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.