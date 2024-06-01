Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон
Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга сообщил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга сообщил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» в 45 матчах во всех турнирах, где забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.