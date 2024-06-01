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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Моуринью признал, что хочет возглавить «Фенербахче»

Тренер Моуринью: я хочу возглавить «Фенербахче», но пока ничего не подписано.

Фенербахче
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью подтвердил, что близок к тому, чтобы возглавить турецкий футбольный клуб «Фенербахче», а также заявил, что хотел бы поработать в данной команде.

Ранее журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети X сообщил, что «Фенербахче» подпишет контракт с Моуринью. В пятницу «Фенербахче» объявил об уходе Исмаила Картала с поста главного тренера команды.

«Я принял решение, что хочу работать здесь. Пока что ничего не подписано, но да, я хочу возглавить “Фенербахче”. Выйти в Лигу чемпионов будет сложно, нужно будет сыграть три отборочных раунда. Просто точно не будет, но вы же знаете, я люблю подобные вызовы», — приводит слова Моуринью ASpor.

В сезоне-2021/22 Моуринью привел «Рому» к первому еврокубковому триумфу, выиграв с командой Лигу конференций. В сезоне-2022/23 римляне под руководством Моуринью дошли до финала Лиги Европы, где уступили испанской «Севилье» в серии послематчевых пенальти. До римского клуба Моуринью тренировал «Челси», мадридский «Реал», итальянский «Интер», португальские «Порту», «Лейрию», «Бенфику». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА), один раз — Лигу конференций.

«Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции, уступив лидерство «Галатасараю».

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