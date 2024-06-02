Месси установил рекорд MLS после матча с «Сент-Луисом»
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью c «Сент-Луис Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью c «Сент-Луис Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Лионель Месси (25-я минута) Луис Суарес (45+2) и Жорди Альба (85). Суарес также отправил один мяч в свои ворота (68). В составе «Сент-Луиса» по голу на счету Криса Деркина (15) и Индианы Вассилева (41).
Месси также отдал голевую передачу на Суареса и установил новый рекорд MLS — 25 результативных действий (12 голов и 13 передач) в 12 первых матчах сезона. Ранее быстрее всех этой отметки достигал Карлос Вела, который в 2019 году сделал 25 результативных действий за 16 игр.
«Интер Майами» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис», на счету которого 17 баллов, расположился на 11-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче «Интер Майами» 16 июня сыграет на выезде с «Филадельфией Юнион», а «Сент-Луис» 9 июня примет «Портленд Тимберс».