Месси установил рекорд MLS после матча с «Сент-Луисом»

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Лионель Месси (25-я минута) Луис Суарес (45+2) и Жорди Альба (85). Суарес также отправил один мяч в свои ворота (68). В составе «Сент-Луиса» по голу на счету Криса Деркина (15) и Индианы Вассилева (41).

Месси также отдал голевую передачу на Суареса и установил новый рекорд MLS — 25 результативных действий (12 голов и 13 передач) в 12 первых матчах сезона. Ранее быстрее всех этой отметки достигал Карлос Вела, который в 2019 году сделал 25 результативных действий за 16 игр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241563&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер Майами» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис», на счету которого 17 баллов, расположился на 11-й строчке в Западной конференции.