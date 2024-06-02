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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду переманивает в «Аль-Наср» лидера «Реала»

Криштиану Роналду после неудачного сезона в Саудовской Аравии с точки зрения трофеев хочет, что его клуб «Аль-Наср» усилил несколько позицию с помощью бывших и нынешних игроков мадридского «Реала».

Источник: Reuters

По информации Marca, идея португальца состоит в том, чтобы создать систему подобную «Реал Мадрид» в Эр-Рияде. Он стремится окружить себя бывшими товарищами по команде в Саудовской Аравии.

В частности, Роналду хочет трансфера Начо Фернандеса. Нынешний капитана «Реала» в шестой раз завоевал Лигу чемпионов, но при этом с высокой вероятностью покинет Мадрид этим летом.

Кроме того, Роналду желает перехода хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Напомним, что Криштиану перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. Его контракт действует до 2025 года, но клуб хочет продлить с ним соглашение.

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