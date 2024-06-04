Гендиректор «Ахмата» о Дзюбе: «Мы с ним не разговаривали. Ищем более молодых, амбициозных. Смотрим более бюджетные варианты»
35-летний форвард стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта.
— На рынок вышел Артем Дзюба. Вам интересен нападающий?
— Мы смотрим более бюджетные варианты.
— Вы думаете, Дзюба много попросит?
— Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных.
Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями, — сказал Ахмед Айдамиров.