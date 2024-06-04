Неймар о Винисиусе: «Конечно, “Золотой мяч” — его. Он выглядит невероятно и точно его получит»
«Конечно, “Золотой мяч” — его.
«Конечно, “Золотой мяч” — его.
Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».
Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” и сборной Бразилии.
В минувшем сезоне Винисиус выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала», забив 24 гола и отдав 9 результативных передач в 39 матчах.
Полную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.