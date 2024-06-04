Неймар о Винисиусе: «Конечно, “Золотой мяч” — его. Он выглядит невероятно и точно его получит» | Источник:

Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».