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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар о Винисиусе: «Конечно, “Золотой мяч” — его. Он выглядит невероятно и точно его получит»

«Конечно, “Золотой мяч” — его.

Неймар о Винисиусе: «Конечно, “Золотой мяч” — его. Он выглядит невероятно и точно его получит» | Источник: Sports.Ru

Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” и сборной Бразилии.

В минувшем сезоне Винисиус выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала», забив 24 гола и отдав 9 результативных передач в 39 матчах.

Полную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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