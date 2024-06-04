Неймар пока не намерен уходить в «Сантос»: «Это моя любимая команда, однажды хочу вернуться, но пока не планировал. У меня еще год контракта с “Аль-Хилалем” | Источник:

«Нет. Такие разговоры — полная ложь. Таких планов нет. У меня еще год контракта с “Аль-Хилалем”. Надеюсь, смогу провести отличный сезон, ведь предыдущий я пропустил.

Давайте двигаться постепенно. Впереди еще много времени. Конечно, «Сантос» — моя любимая команда. Да, однажды я хочу вернуться, но пока я ничего не планировал", — сказал Неймар, который с октября восстанавливается после разрыва крестообразной связки.