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08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар пока не намерен уходить в «Сантос»: «Это моя любимая команда, однажды хочу вернуться, но пока не планировал. У меня еще год контракта с “Аль-Хилалем”

Контракт бразильца с «Аль-Хилалем» рассчитан до лета 2025 года.

Неймар пока не намерен уходить в «Сантос»: «Это моя любимая команда, однажды хочу вернуться, но пока не планировал. У меня еще год контракта с “Аль-Хилалем” | Источник: Sports.Ru

«Нет. Такие разговоры — полная ложь. Таких планов нет. У меня еще год контракта с “Аль-Хилалем”. Надеюсь, смогу провести отличный сезон, ведь предыдущий я пропустил.

Давайте двигаться постепенно. Впереди еще много времени. Конечно, «Сантос» — моя любимая команда. Да, однажды я хочу вернуться, но пока я ничего не планировал", — сказал Неймар, который с октября восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

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