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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасов о миллионе и «Москвиче» для Дзюбы: «Офигенные условия! Я не хайплюсь за его счет, мы прекрасно общаемся»

— Вы приглашали Дзюбу в «Родину Медиа». Сам Артем что-то на это ответил?

Тарасов о миллионе и «Москвиче» для Дзюбы: «Офигенные условия! Я не хайплюсь за его счет, мы прекрасно общаемся» | Источник: Sports.Ru

— Нет. Мне позвонили и спросили по поводу его ухода из «Локомотива». Я дал комментарий и сказал, что могу только сделать предложение о переходе в «РМ».

— То есть от него никакого ответа не было?

— Нет. Переживали его представители, что мы хайпимся на этой истории. Это чуть смешно слышать. В чем хайп?

Я сделал предложение, нормальная история. Я не хайплюсь за его счет, мы с ним прекрасно общаемся. Меня спросили, я сказал свое мнение.

— Вы предложили ему зарплату в миллион рублей и автомобиль «Москвич».

— Офигенные условия!

— Это средняя зарплата в «РМ»?

— Это была бы самая высокая зарплата в истории «Родины Медиа».

— Во сколько? В 2−3 раза?

— В 10 раз! У нас таких вообще зарплат нет, — заявил президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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