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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Его встретят как суперзвезду, но достижения Роналду будет трудно превзойти»

«Ему будет трудно превзойти достижения Криштиану Роналду [в “Реале”]. Это зависит только от него, покажет ли он такую же статистику. Но давайте перестанем думать, что он должен сделать свой вклад в свое время.

«Ему будет трудно превзойти достижения Криштиану Роналду [в “Реале”]. Это зависит только от него, покажет ли он такую же статистику. Но давайте перестанем думать, что он должен сделать свой вклад в свое время. Он уже многого достиг.

Его встретят очень хорошо, потому что его ждут и хотят видеть там уже несколько лет. Я уверен, что его примут как суперзвезду. Примерно так же, как Криштиану Роналду, когда он приехал в Мадрид«, — сказал бывший нападающий “Реала” и сборной Франции.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала» — на его счету 450 голов в 438 матчах во всех турнирах.

Мбаппе — в «Реале». Теперь официально ⭐️

Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» ?

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