Экс-агент Мингелья заявил, что Мбаппе мог перейти из «Монако» в «Барсу»: «Он сказал мне, что с удовольствием перешел бы. В “Барселоне” считали, то Дембеле больше подойд

«Мой сын, который был во Франции, сказал мне, что “Монако” распродает команду. Тогда я поговорил лично с родителями [Килиана Мбаппе]. Парню было 18 лет, и на фоне ухода Неймара он сказал мне, что с удовольствием перейдет в “Барсу”. Я сообщил об этом “Барселоне”, но они ответили, что за ту же цену будет лучше подписать Дембеле. Они считали, что тогдашний игрок дортмундской “Боруссии” больше соответствует их стилю игры. Это короткая, но печальная история.