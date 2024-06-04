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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-агент Мингелья заявил, что Мбаппе мог перейти из «Монако» в «Барсу»: «Он сказал мне, что с удовольствием перешел бы. В “Барселоне” считали, то Дембеле больше подойд

Вчера «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

«Мой сын, который был во Франции, сказал мне, что “Монако” распродает команду. Тогда я поговорил лично с родителями [Килиана Мбаппе]. Парню было 18 лет, и на фоне ухода Неймара он сказал мне, что с удовольствием перейдет в “Барсу”. Я сообщил об этом “Барселоне”, но они ответили, что за ту же цену будет лучше подписать Дембеле. Они считали, что тогдашний игрок дортмундской “Боруссии” больше соответствует их стилю игры. Это короткая, но печальная история.

«Барса» находится в сложном финансовом положении, чудеса в футболе — редкость. Кроме того, «Реал» во время второго президентства Флорентино Переса очень силен. Мы должны преодолеть трудности и переломить ситуацию", — сказал Мингелья.

Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» ?

«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!

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