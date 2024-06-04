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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам — я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе&r

В сезоне-2023/24 Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче. Криштиану побил рекорд лиги по голам за один сезон.

Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам — я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе» | Источник: Sports.Ru

"Это много значит для меня. Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем я понял, что это возможно.

Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны, но я очень горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии. Это здорово, я чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе.

Думаю, цели на каждый сезон одинаковы: показывать максимум и выигрывать титулы и, по возможности, индивидуальные [трофеи]. Но моя главная цель — оставаться прежним, быть тем же Криштиану, которого вы видели в этом сезоне, стараться изо всех сил, достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Я стремлюсь поддерживать свой уровень«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.

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