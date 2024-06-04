Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам — я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе&r

Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам — я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе» | Источник: Sports.Ru

"Это много значит для меня. Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем я понял, что это возможно.

Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны, но я очень горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии. Это здорово, я чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе.