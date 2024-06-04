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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Судья попал в больницу после жесткого избиения футболистом во время матча

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Арбитр попал в больницу после избиения футболистом во время матча Кубка Кузбасса в Кемерове.

Инцидент произошел в ходе встречи между командами «Юность-Индустрия» и «Щегловский пивовар». При счете 2:0 в пользу «пивоваров» защитник «Юности» Василий Козлов нарушил правила, за что судья Сергей Загуденков показал ему красную карточку. После этого Козлов напал на арбитра, несколько раз ударив его кулаком в лицо. Загуденков упал и потерял сознание, после чего его госпитализировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сергей Загуденков получил серьезное сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Работать он пока не может. Восстановление, думаю, займет месяц, а может и больше, учитывая то, что Загуденков судит матчи третьего дивизиона чемпионата России — а там другие скорости и другие нагрузки», — приводит «КП» слова председателя комитета по проведению соревнований Федерации футбола Кемеровской области Вадима Спицына.

По информации источника, в результате инцидента футболиста отстранили от всех соревнований на неопределенный срок, а пострадавший написал на него заявление в полицию и будет добиваться возбуждения уголовного дела.

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