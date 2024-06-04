Судья попал в больницу после жесткого избиения футболистом во время матча

Инцидент произошел в ходе встречи между командами «Юность-Индустрия» и «Щегловский пивовар». При счете 2:0 в пользу «пивоваров» защитник «Юности» Василий Козлов нарушил правила, за что судья Сергей Загуденков показал ему красную карточку. После этого Козлов напал на арбитра, несколько раз ударив его кулаком в лицо. Загуденков упал и потерял сознание, после чего его госпитализировали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-183355811&hd=2&id=456242551&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сергей Загуденков получил серьезное сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Работать он пока не может. Восстановление, думаю, займет месяц, а может и больше, учитывая то, что Загуденков судит матчи третьего дивизиона чемпионата России — а там другие скорости и другие нагрузки», — приводит «КП» слова председателя комитета по проведению соревнований Федерации футбола Кемеровской области Вадима Спицына.