Мбаппе — лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд — в топ-3, Винисиус — 4-й, Месси — 7-й, Роналду — 15-й

Издание составило список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.
Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.
Топ-15 лучших атакующих футболистов по версии ESPN выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («Реал»);
2. Харри Кейн («Бавария»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Антуан Гризманн («Атлетико»);
7. Лионель Месси («Интер Майами»);
8. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
9. Букайо Сака («Арсенал»);
10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
11. Коул Палмер («Челси»);
12. Лаутаро Мартинес («Интер»);
13. Виктор Осимхен («Наполи»);
14. Рафаэл Леау («Милан»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Отметим, что Родриго из «Реала» занял 16-ю строчку, Хвича Кварацхелия из «Наполи» — 20-ю, Роберт Левандовски из «Барселоны» стал 26-м, Усман Дембеле из «ПСЖ» — 27-м.