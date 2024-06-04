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4 июня, источник: ТАСС

На ПМЭФ прошел гала-матч по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сборная Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сыграла вничью с командой России со счетом 1:1 в футбольном гала-матче ПМЭФ. Игра прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Команды играли в формате 11×11 два тайма по 35 минут.

За сборную ПМЭФ сыграли в том числе глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, бывшие футболисты сборной России Динияр Билялетдинов, Павел Погребняк, Никита Баженов, команду возглавлял бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. За команду России выступали Денис Глушаков, бывшие игроки сборной России Руслан Нигматуллин, Александр Самедов, Дмитрий Сычев, главным тренером был Сергей Овчинников.

Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня 2024 года. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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