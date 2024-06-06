«Бешикташ» определился с будущим Зайнутдинова
Стала известна позиция «Бешикташа» относительного будущего казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в турецкой команде, сообщают Vesti.kz.
Стала известна позиция «Бешикташа» относительного будущего казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в турецкой команде, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Эртана Сюзгюна, руководство «орлов» не рассчитывает на Зайнутдинова в следующем сезоне и хочет продать его.
«Бахтиер Зайнутдинов не рассматривается “Бешикташем” при планировании заявки на следующий сезон. Это футболист, от которого клуб хочет избавиться, чтобы получить денежную компенсацию. К игроку есть интерес со стороны российского рынка. На данный момент четкого согласия нет», — отметил журналист.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение «Бешикташу» по трансферу Зайнутдинова. Сумма возможного перехода — 4,5 миллиона евро. За «Зенит» выступает еще один футболист сборной Казахстана — защитник Нуралы Алип.
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.
За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе «Бешикташа» Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с «орлами» рассчитан до конца сезона-2026/27.