«Месси — это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео | Источник: Sports.Ru

— Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции?

— Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Месси — это Месси. Пока он не завершит карьеру, он будет лучшим или как минимум участвовать в таких дискуссиях. Такого игрока мы больше никогда не увидим.