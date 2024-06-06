«Месси — это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео
Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год.
Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год.
— Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции?
— Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Месси — это Месси. Пока он не завершит карьеру, он будет лучшим или как минимум участвовать в таких дискуссиях. Такого игрока мы больше никогда не увидим.
Не могу представить, какими были его лучшие сезоны в «Барселоне». Потому что во Франции его много раз было невозможно остановить, — сказал футболист «Нанта» Педро Чиривелья.