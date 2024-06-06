Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Уругвай
Футбол. Сборные
5.06
Бельгия
Черногория
Футбол. Сборные
5.06
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
5.06
Испания
Андорра
Все события
13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Канчельскис о Дзюбе: «Перспективы в РПЛ туманны, но они есть. Нападающих с его данными в России не так много»

По окончании сезона «Локомотив» не стал продлевать контракт с 35-летним форвардом.

"Будущее Дзюбы? Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень.

Но опять же, надо ли ему это самому? Если желание есть, то продолжать, конечно, стоит. Нападающих с данными, как у Дзюбы, в России не так много«, — заявил экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 21 матч в Мир РПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика нападающего доступна здесь.

Дзюба попрощался с «Локо»: «Спасибо всем, кто рядом до конца. Впереди новая глава…??».

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь