Почему в футболе верхний угол ворот называют девяткой: для вас это станет новостью

«Какой удар в девятку!», — это выражение часто можно услышать в футбольных трансляциях. Сразу понятно, что речь идет о верхнем угле ворот, а не о продукте отечественного автопрома. Направить мяч в девятку очень сложно, поэтому точные попадания в этот сектор ценятся особенно высоко.

Но почему именно девятка? Как углы в воротах получили номерное название?

Между штанг и под перекладиной

В 1875 году были утверждены правила, которые касаются размеров ворот. До этого времени четкого регламента не существовало. Иногда можно было увидеть просто две палки, вкопанные в землю и играющие роль штанг. Новые правила формализовали требования к воротам.

Согласно им, длина ворот составляет восемь ярдов (или 7,32 метра), а высота — восемь футов (2,44 метра). Толщина одной штанги не должна превышать 12 сантиметров. Две штанги соединяются перекладиной. Эти параметры сохранились как оптимальные до сих пор.

В 1891 году на воротах появилась сетка. Тогда же они получили привычный нам вид.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241542&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Девятый номер в углах

Новые правила требовали новых систем подготовки. Уже тогда тренеры думали, как можно улучшить реализацию моментов. В какой-то момент возникла идея разметить ворота по квадратам.

Весь створ был разделен на две равные части, каждая из которых подразделялась на девять квадратов. Тренеры могли сказать: «Бей в левую тройку» или «Бей в правую шестерку». Это упрощало процесс подготовки — футболисты сразу знали, что им делать.

По этой разметке оба угла ворот получили девятый номер. Тренерские выражения постепенно перекочевали в язык футбольных комментаторов, а через них — в обыденную жизнь. Теперь девятка — неотъемлемый атрибут любого матча.

Существует и другой вид разметки, при котором чем выше цифра, тем сложнее вратарю взять мяч. При нем верхние углы обозначаются пятеркой, а центр ворот остается безномерным. Но такая система используется редко и не имеет большой популярности. Гораздо известнее стандартная схема с двумя девятками в углах.