Глушаков — о дальнейшей карьере: «Надо чуть-чуть подождать. Я намерен продолжать»
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.
37-летний футболист пребывает без команды после ухода из армянского «Урарту» этим летом.
«Новостей насчет моего будущего надо чуть-чуть подождать. Но я намерен продолжать карьеру», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24.
Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». Он также играл за «Локомотив», «Химки», «Ахмат» и другие команды.