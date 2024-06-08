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10:14 (мск), источник: Sport24

Глушаков — о дальнейшей карьере: «Надо чуть-чуть подождать. Я намерен продолжать»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Источник: РИА "Новости"

37-летний футболист пребывает без команды после ухода из армянского «Урарту» этим летом.

«Новостей насчет моего будущего надо чуть-чуть подождать. Но я намерен продолжать карьеру», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24.

Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». Он также играл за «Локомотив», «Химки», «Ахмат» и другие команды.

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