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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболистка «Зенита» Куропаткина: если честно, немного надоело играть с ЦСКА

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о московском ЦСКА перед матчем Суперкубка России.

Зенит
ЦСКА
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится сегодня, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Если честно, немного надоело именно с ними играть. До этого у нас были игры с “Локомотивом” по пять-шесть раз в году. Теперь — с ЦСКА.

ЦСКА сильнее в прошлом году или в этом? По этому поводу ничего не могу сказать, потому что ещё не играли с ними в этом году. Мне кажется, мало что поменялось. Как была сильная, трудоспособная и боевая команда, так и осталась, потому что тренер и игроки плюс-минус те же», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».

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